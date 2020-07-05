نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم

يحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، حيث أنه من الناحية التصنيعية يستخدم القطن الشعر في صناعة الغزل والنسيج، أما بذرة القطن فهي أحد مصادر الزيوت المهمة ومخلفاتها تستخدم في تصنيع الأعلاف.





كما يعد القطن من أهم المحاصيل التصديرية لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة، والمتانة، والنعومة والتجانس .





وقامت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وأشراف المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة، بتشكيل لجان من إدارة المكافحة بمديرية الزراعه بالفيوم المهندس ممدوح حامد والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس حسين القرملاوى والمهندس طة داهش والمهندس مصطفي محمد على لمتابعة مكافحة الآفات التي تصيب محصول القطن بالرش الدورى بمراكز الفيوم.





وتابع اللجان نهاية الرشة الأولى من الرش الدوري لمحصول القطن في موسم ٢٠٢٠ لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية بمبيد بستبان ٤٨ % بمعدل لتر واحد للفدان على قرى الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بحضور المهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة و مهندسي المكافحه ومديري الجمعيات الزراعية بناحية ابجيج حوض ابو سعدة البحري مساحة ٣٠ فدان، ودسيا حوض رضوان مساحة ٢٠ فدان ، و ابو السعود حوض علي عيسوي مساحة ٣٥ فدان و الصالحية حوض الرقبه مساحة ٢٣ فدان .





كما قامت اللجنة بالمرور على قرى المركز بالإدارة الزراعية بسنورس، بأشراف المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة وبحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة ومهندسي المكافحة بالإدارة، وذلك بناحية بني عتمان حوض فانوس الشرقي والغربي مساحة ٣٠ فدان.





كما قامت لجنة المديريه بالمرور على قرى المركز بإدارة طامية بأشراف المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بحضور المهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس عماد وكيل الادارة ومهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية بناحية كفر محفوظ حوض تنجان مساحة ٢٨ فدان و معصرة صاوي حوض العشرة وتراسيس مساحة ٧٠ فدان.





كما قامت اللجنة بالمرور على مراكز الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بأشراف المهندس علي المهدي مدير الإدارة ، وبحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة ، والمهندس مجدي محمود رئيس قسم المتابعة بالإدارة، ومهندسي المكافحة بناحية جمعيات العلوية وشكشوك والخالدية وابوشنب.