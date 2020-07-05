AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:54 م
مكافحة ديدان اللوز
مكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
يحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، حيث أنه من الناحية التصنيعية يستخدم القطن الشعر في صناعة الغزل والنسيج، أما بذرة القطن فهي أحد مصادر الزيوت المهمة ومخلفاتها تستخدم في تصنيع الأعلاف.

كما يعد القطن من أهم المحاصيل التصديرية لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة، والمتانة، والنعومة والتجانس .


وقامت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وأشراف  المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة، بتشكيل لجان من إدارة المكافحة بمديرية الزراعه بالفيوم المهندس ممدوح حامد والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس حسين القرملاوى والمهندس طة داهش والمهندس مصطفي محمد على لمتابعة مكافحة الآفات التي تصيب محصول القطن بالرش الدورى بمراكز الفيوم.

وتابع اللجان نهاية الرشة الأولى من الرش الدوري لمحصول القطن في موسم ٢٠٢٠ لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية بمبيد بستبان ٤٨ % بمعدل لتر واحد للفدان على قرى الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بحضور المهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة و مهندسي المكافحه ومديري الجمعيات الزراعية بناحية ابجيج حوض ابو سعدة البحري مساحة ٣٠ فدان، ودسيا حوض رضوان مساحة ٢٠ فدان ،  و ابو السعود حوض علي عيسوي مساحة ٣٥ فدان و الصالحية حوض الرقبه مساحة ٢٣ فدان .

كما قامت اللجنة بالمرور على قرى المركز بالإدارة الزراعية بسنورس، بأشراف المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة وبحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة ومهندسي المكافحة بالإدارة، وذلك بناحية بني عتمان حوض فانوس الشرقي والغربي مساحة ٣٠ فدان.

كما قامت لجنة المديريه بالمرور على قرى المركز بإدارة طامية بأشراف  المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بحضور المهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس عماد وكيل الادارة ومهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية بناحية كفر محفوظ حوض تنجان مساحة ٢٨ فدان و معصرة صاوي حوض العشرة وتراسيس مساحة ٧٠ فدان.

كما قامت اللجنة بالمرور على مراكز الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بأشراف  المهندس علي المهدي مدير الإدارة ، وبحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة ، والمهندس مجدي محمود رئيس قسم المتابعة بالإدارة، ومهندسي المكافحة بناحية جمعيات العلوية وشكشوك والخالدية وابوشنب.
نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم
نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم
نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم
نهاية الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية لمحصول القطن في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيراط 48 سهمًا.. إزالة تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالفيوم.. صور

في حملة مكبرة.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم

الإدارة الزراعية بالفيوم تناقش استعدادات موسم القطن

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

استمرار الرش الدورى لمكافحة آفة القطن لليوم الثالث في الفيوم.. صور

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

سر التحذير من تناول البيض يوميا

متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور