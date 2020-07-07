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فن

نجحت وكبرت معاك .. مي حلمي لـ محمد رشاد: عمري ما أسيبك ولا أضيع حب عمري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:09 م
محمد رشاد
محمد رشاد
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مصطفى كرم

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة مع زوجها محمد رشاد.

وعلقت مي حلمي على الصورة قائلة "في ضهرك وجنبك واللي يضرك يضرني واللي يفرحك يفرحني معاك لآخر يوم في عمري على الحلوة والمرة واقفة معاك .. نجحت معاك وكبرت معاك وضحكت وحزنت معاك".


وتابعت "عمري ما أسيبك ولا أضيع حب عمري ولا سنين نجاحنا.. معاك بقيت بتاعت الراديو وحسناء الرياضة لفينا العالم وقولنا بكرا يا دنيا نلف الدنيا ولفناها ونجحنا انت سنيني الحلوة على الحلوة والمرة معاك ".

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وتزوجت الإعلامية مى حلمى بالفنان محمد رشاد بعد أن ألغى حفل الزفاف بعد خلافات بين العروسين.

وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات

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