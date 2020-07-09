AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يلعن الله زوارات القبور .. علي جمعة يجيب

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:17 ص
زيارة المقابر
زيارة المقابر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: "ابنتي توفيت في العشرين من عمرها وأريد أن أزور قبرها ويمنعني ابني ويقول انه حرام"؟.

رد جمعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور" ، والمقصود هنا بزوارات القبور النساء اللاتي يذهبن كثيرًا إلى المقابر لتجدد الأحزان فتجد المرأة الزوارة كلما تخرج من منزلها من وقت للآخر تذهب إلى قبر ابنتها أو ابنها أو والديها لتجدد الاحزان وتعود الى المنزل وتبكي فهذا هو المنهي عنه فعلا . 

واضاف: "أما الزيارة العادية أو الطبيعية من وقت لآخر فهذا مقبول شرعا ولا مانع طالما كانت على فترات متباعدة لقراءة الفاتحة والدعاء للميت بالرحمة".


وأوضح جمعة أن زيارة القبور في ذاتها مندوبة للرجال والنساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه النسائي، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» رواه بن حبان، فهو محمولٌ على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء على ما جرت به عادتهن.

حكم زيارة المقابر في الأعياد
من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث».

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم زيارة المقابر في العيد؟» بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر؛ لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ»،

و رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا».

وشددت على أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.

وأفادت: ليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

ونبهت على أن الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أَنَّ مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، والحرمة إنما تكون في شكل هذا الاجتماع إذا كان بصفة مخالفة للشرع ، وقد قال أهل العلم أَنَّ الاختلاط المحرم في ذاته هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان كمصلى العيد أو الأماكن العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم زيارة القبور يوم الجمعة

ترشيحاتنا

هل يلعن الله زوارات القبور .. علي جمعة يجيب

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

تصل لـ 50 درجة.. مدن عربية تتصدر الدول الأعلى حرارة على مستوى العالم

من الدور 23 في موسكو.. زجاجة تدمر جمجمة طفلة في الرابعة من عمرها

من مقلب للقمامة لممشى عالمي.. كيف أسعدت الجيزة أهالي المريوطية؟

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة الوطية.. فيديو

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

بسبب كورونا.. المتعافون من الأعراض الخفيفة يعانون آثارا جانبية مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام