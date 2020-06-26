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ديني

حكم زيارة القبور يوم الجمعة وشروطها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:01 ص
حكم زيارة القبور
حكم زيارة القبور يوم الجمعة وشروطها
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محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز زيارة المرأة للمقابر، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، وكذلك الرجال، محذرة من فعل ما يغضب الله في هذا المكان من الصوت العالي بالعويل والبكاء والصراخ.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال : « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه يجب على المرأة عند زيارة القبور، أن تلتزم بارتداء الزي المحتشم وغير اللافت للأنظار وأن تتعفف عن كل ما يغضب الله وفعل أفعال الجاهلية.

وذكرت أنه يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أى وقت دون الالتزام بوقت محدد، وهناك بعض الآثار تقول "إن الله يطلق الأرواح يوم الجمعة" وبعض العلماء يستأنسون بهذه الآثار مع العلم أن بها ضعفا.

واستشهدت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».
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