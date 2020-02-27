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ديني

هل الحيض يمنع زيارة المقابر.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:00 ص
هل الحيض يمنع زيارة
هل الحيض يمنع زيارة المقابر.. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي

 هل الحيض يمنع زيارة المقابر.. سؤال ورد
للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.



أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر
الصفحة الرسمية للدار، أن الحيض لايمنع زيارة المقابر، لكنه يمنع الصلاة وتلاوة
القران والصيام، مشيرا إلى أن زيارة الحائض للمقابر لا حرج فيه.



حكم زيارة المقابر ليلًا
.. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن زيارة المقابر
ليلًا تجوز إن كان الزائر يأمن على نفسه وعرضه وماله من أن تعرض للمخاطر.



وأوضح«ممدوح»في فيديو البث
المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم زيارة
المقابر ليلًا ؟ أن هناك بعض المقابر التي توجد بجوار مناطق ينتشر فيها بلطجية أو مجرمون
يتعرضون للناس الزائرين للمقابر؛ ففي هذه الحالة لا تجوز زيارتها.



 



حكم زيارة النساء للمقابر



قال الشيخ أحمد وسام، مدير
إدارة البوابة الإلكترونية بدار، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال
باتفاق جميع العلماء.



 



وأضاف وسام، فى إجابته
عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟»، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن
إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي
قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ
زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ
وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله
عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».



 



وأشار إلى أن زيارة القبور
مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.



 

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