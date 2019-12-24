حكم زيارة المقابر ليلا .. الإفتاء توضح |فيديو

حكم زيارة النساء للمقابر



حكم زيارة القبور للنساء الحائض



حكم زيارة المقابر في الأعياد





ونبهت على أن الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أَنَّ مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، والحرمة إنما تكون في شكل هذا الاجتماع إذا كان بصفة مخالفة للشرع ، وقد قال أهل العلم أَنَّ الاختلاط المحرم في ذاته هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان كمصلى العيد أو الأماكن العامة.