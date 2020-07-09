ضابط مرور يحبط محاولة اختطاف رجل فى العجوزة

أنقذ ضابط مرور بالادارة العامة لمرور الجيزة رجل من محاولة اختطاف بمنطقة العجوزة.





وذلك أثناء سيره بسيارته الخاصة لاحظ استغاثة الأهالى وبمجرد نزوله شاهد 3 عاطلين يحاولون إجبار أحد الأشخاص على استقلال سيارتهم.





على الفور تم إخطار الإدارة العامة للمرور، وبدورها أبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وتبين بأنه أثناء تواجد النقيب مصطفى أنس، الضابط بمرور الجيزة، بمنطقة العجوزة سمع صوت استغاثة من الأهالى بتعرض أحد الأشخاص للاختطاف، واكتشف أن 3 أشخاص يحاولون إجبار شخص على استقلال سيارة لاختطافه، وعقب محاولة ضبط المتهمين لاذوا بالفرار إلا أن الضابط تمكن بمساعدة الأهالى من ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على 5 آلاف دولار، وسلمهم إلى قسم شرطة العجوزة وتحرر محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.



