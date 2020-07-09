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تعليم

600 جنيه لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة عيد الأضحى

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:58 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان
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محمد الطحاوي
قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان صرف مكافأة قدرها 600 جنيه من الموارد الذاتية لجميع العاملين داخل الجهاز الإداري بالجامعة.

شمل القرار  العاملين الدائمين،والمنتدبين،والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس،وكذلك العاملين بالوحدات المعاونة من"التربية العسكرية،

كما شمل أفراد الأمن الجامعي،مكتب الإتصال السياسي،العاملين بنظام اليومية،والمعينين علي الصناديق الخاصة "بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوجه شعلان بالتهنئة لأسرة الجامعة من  النواب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التمريضية وجميع العاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصري العظيم  بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.
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