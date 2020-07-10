5 أطعمة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل

وفقا لموقع هيلث قد تؤدي اضطرابات النوم في الواقع إلى ظهور حالات تنكس عصبي مثل الزهايمر وباركنسون.

الجوز ..







هذه هي واحدة من أفضل المصادر الغذائية لهرمون الميلاتونين المنظم للنوم. خذ حفنة من الجوز قبل النوم لقضاء ليلة نوم هانئة. بسبب إحتوائه على حمض أوميجا 3 الدهني

سمك السلمون











الكيوى غني بالسيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة نومك. كما أنه مصدر غني بفيتامين ج والكاروتينات ، مما يساعدك مرة أخرى على النوم بشكل أفضل.

اللوز





هو مصدر غني بهرمون الميلاتونين المنظم للنوم. يحتوي أيضًا على المغنيسيوم ، مما قد يساعد في تحسين جودة النوم.





الكرز







يحتوي على الميلاتونين والتريبتوفان والبوتاسيوم والسيروتونين ، وكلها تساعدك على النوم بشكل أفضل. علاوة على ذلك ، فهو غني أيضًا بالبوليفينول ، والذي قد يؤثر أيضًا على تنظيم النوم.