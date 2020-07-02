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هل يساعد النوم على البطن فى إنقاذ الحالات الحرجة لمرضى كورونا... خبير مناعة يوضح

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:46 ص
هل يساعد النوم على
هل يساعد النوم على البطن فى إنقاذ الحالات الحرجة لمرضي كورون
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أسماء عبد الحفيظ

نصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى كورونا أصحاب الحالات الحرجة بالاستلقاء على البطن للمساعدة على الشفاء، وأكد أن ذلك له فوائد عدة وهي تتمثل فيما يلي.

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1.إعادة توزيع تدفق الدم على الرئتين. 

2.يقلل من ضغط القلب و  منصف الصدر على الرئتين. 

3. زيادة حجم الرئة فى نهاية الزفير. 

4.زيادة مرونة جدار الصدر. 

5.تقليل المناطق التى تعانى من ظاهرة عدم تبادل الغازات بين الدم والهواء. 

6.تحسين حجم الهواء القابع فى الرئة بين الشهيق والزفير. 

7.خفض نسب الوفيات ، فالمرضى الذين يبقون في جلسات وضعية الانبطاح فترات طويلة بما لا تقل عن 12 ساعة تنخفض لديهم فرص الوفيات. 

8.زيادة نسبة الأكسجين .  تشبع الأكسجين الطبيعي في الدم يتراوح بين 95% و100%. 

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