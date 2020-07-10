أيوه نفسى أسافر .. رانيا محمود ياسين تنشر صورة من مسلسل فلانتينو

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رانيا محمود ياسين فى الصورة من مسلسل تصوير مسلسل "فلانتينو"





وعلقت على الصورة قائلة :" ايوه نفسي اسافر اغير جو ابو شكل الكورونا ".









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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.









مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



