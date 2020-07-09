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فن

صورة الانتصار على الهاكر.. رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:09 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت رانيا بإطلالة جذابة وكتبت معلقة: صورة الانتصار على الهاكر
 Have Happy Good day

وكانت قد استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد تعرضها للسرقة على يد الهاكرز.

واحتفل رانيا محمود ياسين باستعادة حسابها ونشرت صورة معلقة "الانستجرام رجع يا رجالة بشكر أحمد شريف علي المجهود العظيم اللي عمله".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.


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مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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