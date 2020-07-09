صورة الانتصار على الهاكر.. رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنان ة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





صورة الانتصار على الهاكر وظهرت رانيا بإطلالة جذابة وكتبت معلقة:

Have Happy Good day





وكانت قد استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد تعرضها للسرقة على يد الهاكرز.





واحتفل رانيا محمود ياسين باستعادة حسابها ونشرت صورة معلقة "الانستجرام رجع يا رجالة بشكر أحمد شريف علي المجهود العظيم اللي عمله".





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.









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