الزمالك نادي القرن.. 5 إجراءات وعقوبة واحدة لتسجيل النادي علامة تجارية

وحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، فضلا عن عقوبات المخالفين.

3. إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العلامات التجارية مع مراعاة التصنيف الدولي للسلع والخدمات حيث يتم تسجيل المنتجات والخدمات طبقا لتصنيف نيس، ويمكن تسجيل أكثر من فئة في طلب واحد.

-في حالة الرفض:

- في حالة القبول:

التسجيل النهائي بعد مرور الفترة القانونية للمعارضة (60 يوما من تاريخ صدور الجريدة) وفيه يقوم المكتب بسداد رسوم التسجيل واستخراج شهادة التسجيل النهائي.

أخيرا يتم إنهاء إجراءات تجديد فترة الحماية للعلامات التجارية المسجلة، بجانب إنهاء اجراءات نقل ملكية العلامات التجارية وتوثيق تراخيص الانتفاع وتعديل بيانات مالك العلامة.

عقوبات التقليد:

وفي حالة التقليد وهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة أصلية، نص القانون في هذه الجريمة على العقوبة التالية:





الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.





كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.