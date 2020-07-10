الزمالك نادي القرن.. 5 إجراءات وعقوبة واحدة لتسجيل النادي علامة تجارية

"الزمالك نادي القرن الحقيقي" أصبح هذا الشعار الذي أثار الجدل خلال الأيام السابقة علامة تجارية مسجلة بورقة حكومية رسمية، المفاجأة التي أعلن عنها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، والذي سبق ووعد بها جماهير القلعة البيضاء، مطالبا الأهلي بإزالة أي لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.
وحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، فضلا عن عقوبات المخالفين.
وتأتي إجراءات التسجيل وفقا للقانون:
1. الاستعلام عن مدى إمكانية تسجيل العلامة التجارية من عدمه والفئة التي تقع بها المنتجات المطلوب حماية العلامة عليها.
2. كل علامة تسجل بدون أن يكون مخصصا لها أو لجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها ساريا على جميع الألوان.
3. إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العلامات التجارية مع مراعاة التصنيف الدولي للسلع والخدمات حيث يتم تسجيل المنتجات والخدمات طبقا لتصنيف نيس، ويمكن تسجيل أكثر من فئة في طلب واحد.
4. أن تكون نسخة العلامة التجارية من أصل وأربع صور.
5. بعد ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب يصدر قرار رسمي (نتيجة الفحص) بالقبول أو الرفض.
-في حالة الرفض:
يقوم صاحب العلامة بالتظلم من قرار مدير الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض.
- في حالة القبول:
يقوم صاحب العلامة بسداد رسوم الإشهار عن العلامة التجارية بالجريدة الرسمية، وهي جريدة خاصة بالعلامات التجارية تصدر شهريا للإشهار عن العلامة التجارية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل العلامة على النموذج المعد لذلك، وفى هذه الحالة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية.
التسجيل النهائي بعد مرور الفترة القانونية للمعارضة (60 يوما من تاريخ صدور الجريدة) وفيه يقوم المكتب بسداد رسوم التسجيل واستخراج شهادة التسجيل النهائي.
يتم إخطار صاحب التسجيل بالمواعيد الرسمية للتجديد (عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب) وذلك لحماية العلامة التجارية من الشطب، كما يتم إخطاره في حالة الإشهار عن علامة تجارية مقلدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمعارضة في تسجيل أي علامة مقلدة كما ينص القانون.
أخيرا يتم إنهاء إجراءات تجديد فترة الحماية للعلامات التجارية المسجلة، بجانب إنهاء اجراءات نقل ملكية العلامات التجارية وتوثيق تراخيص الانتفاع وتعديل بيانات مالك العلامة.
عقوبات التقليد:
وفي حالة التقليد وهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة أصلية، نص القانون في هذه الجريمة على العقوبة التالية:
الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.