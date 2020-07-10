مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.





وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية ل نادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.









أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن.





وأشار إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. وقال إنه لديه سؤال : هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟





وقال مرتضى منصور خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب إنه رئيس جمهورية نادى الزمالك وأنه يدعم الدولة فى تحركاتها ضد الإرهاب.



