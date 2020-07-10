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رياضة

أخبار الرياضة.. نتائج مباريات أوروبا.. ومفاجأة من مرتضى منصور.. وتوقيع طاهر محمد للأهلي رسمياََ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:23 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "  تفعيل الـ5 تبديلات في بطولاته خلال نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على أن يتم هذا القرار على 3 توقفات فقط وليس لكل تبديل توقف.

علق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، على قضية نادي القرن بإفريقيا.

تدرس الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة الشكوى المقدمة من النادى الاهلى لرفع لافتة نادى القرن التى تم قام مسئولو نادى الزمالك برفعها على أسوار النادى.

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا مهما اليوم أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الجولة لـ34 من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام هيلاس فيرونا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.
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