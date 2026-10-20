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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت القوات الجوية ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بإحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، وعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات الجوية، والإعلاميين.

بدأت الفعاليات بتنفيذ جولة تفقدية داخل معرض للطائرات من مختلف الطرازات، والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة القوات الجوية وتطورها على مر العصور، ودورها في حماية سماء مصر من مختلف التهديدات.

كما تضمنت الندوة عقد جلسة حوارية بين قدامى قادة حرب أكتوبر والحضور، تناولت أبرز البطولات والتضحيات التي قدمها جيل أكتوبر خلال الحرب، فضلا عن تسليط الضوء على الدور المحوري للقوات الجوية في ملحمة العبور، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق النصر العظيم.

وألقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، كلمة أكد خلالها أن روح أكتوبر لم تكن مجرد شعار يعبر عن ملحمة عسكرية، بل هي عقيدة عمل تتجدد، ورسالة تتوارثها الأجيال؛ لتظل قيم أكتوبر حاضرة في الوعي والوجدان، مشيرا إلى مواصلة التطوير والتحديث في قدرات القوات الجوية، بما يمكنها من استكمال مسيرة العطاء في حماية مقدرات الوطن وصون مقدساته.

وفي نهاية الندوة، تم تكريم عدد من قدامى قادة القوات الجوية، عرفانًا بتضحياتهم وتقديرًا لدورهم البارز في الذود عن سماء مصر وتحقيق نصر أكتوبر المجيد

يأتي ذلك تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واستحضارًا لأمجاد وبطولات العسكرية المصرية، والارتقاء بوعي الأجيال المتعاقبة.

القوات الجوية القوات المسلحة حرب أكتوبر القواعد الجوية

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