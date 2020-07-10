سقوط ربة منزل من الطابق الثامن بعمارة سكنية بطنطا

شهدت منطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط ربة منزل حال نشرها "الملابس في الشرفة" فجأة اثر اختلالها وتم نقلها بسياره إسعاف الي مستشفي المنشاوي.





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تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بالمديرية بورد بلاغ من الأهالى بسقوط سيدة من الدور الثامن بأبراج الرياض بمنطقة المعرض بدائرة قسم طنطا.





كما انتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف الى محل البلاغ و تبين أنه أثناء نشر سيدة تدعي "رودينا.م.س" ٢٦ سنه الملابس من شرفة منزلها في الدور الثامن اختل توازنها وسقطت أرضا مما أسفر عن إصابتها بنزيف بالبطن.





كما تم تحويل ربة المنزل إلى مستشفى طنطا الجامعى لإجراء عملية جراحيه عاجله .



