AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط ربة منزل من الطابق الثامن بعمارة سكنية بطنطا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:55 ص
سقوط ربة منزل من
سقوط ربة منزل من الطابق الثامن
Advertisements
احمد علي
شهدت منطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط ربة منزل حال نشرها "الملابس في الشرفة" فجأة اثر اختلالها وتم نقلها بسياره إسعاف الي مستشفي المنشاوي.


تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بالمديرية بورد بلاغ من الأهالى بسقوط سيدة من الدور الثامن بأبراج الرياض بمنطقة المعرض بدائرة قسم طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف الى محل البلاغ و تبين أنه أثناء نشر سيدة تدعي "رودينا.م.س" ٢٦ سنه الملابس من شرفة منزلها في الدور الثامن اختل توازنها وسقطت أرضا مما أسفر عن إصابتها بنزيف بالبطن.

كما تم تحويل ربة المنزل  إلى مستشفى طنطا الجامعى لإجراء عملية جراحيه عاجله .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامه  للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثناء لعبه بطيارة ورقية.. مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالغربية

ترشيحاتنا

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية

بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

تحدث عن هدم سد النهضة .. آبي أحمد يخشى سيناريو سوريا وليبيا

لإفطار صحي.. طريقة عمل بيض بالخضار

في ذكرى وفاة عمر الشريف.. اسمه قبل إشهار إسلامه وواقعة تعرضه للتحرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير