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حوادث

لرفض أسرة طليقته رؤية ابنه.. شاب يشعل النيران بجسده بالشرقية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:31 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد الطحاوي

أقدم شاب يعمل سائق توك توك مقيم بقرية مباشر على الإنتحار عن طريق سكب البنزين على جسده وإشعال النيران به، لرفض أسرة طليقته أن يقابل طفله وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى ههيا للحروق، وإخطار نيابة الإبراهيمية.



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فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ههيا للحروق بوصول" السيد ع" 29 سنة سائق مقيم  دائرة مركز الإبراهيمية، مصابا بحروق الدرجات الثلاثة، وتوفي عصر اليوم متأثرا بإصابته.


وتبين من التحريات أن المتوفى منفصل عن زوجته ولديه منها طفل عمره  5 سنوات، وتزوجت من شخص آخر، وأول أمس حضر جلسة ودية مع أهل طليقته للاتفاق على رؤية نجله فى أيام معينة لكن الجلسة لم تسفر عن اتفاق.


فيما قرر الشاب سكب البنزين على نفسه وأشعل النيران بجسده وتم نقله إلى مستشفى ههيا للحروق إلا أنه توفي داخلها وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

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