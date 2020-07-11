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محافظات

أب يترك طفله الصغير في الشمس دون طعام أو ماء.. وتحرك عاجل من التضامن.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 04:14 ص
أب يترك طفله الصغير
أب يترك طفله الصغير في الشمس دون طعام أو ماء
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محمد الطحاوي

شهدت مدينة العاشر من رمضان واقعة مؤسفة عقب قيام أب بمعاقبة نجله الطفل الصغير وتركة في الشمس دون طعام أو ماء غير مهتم بـ استغاثات الأهالي ومناشدتهم بإنقاذ الطفل.


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو مصور يوضح لحظة اعتداء أب على نجله بالضرب ووضعه على تندة بلكونه صاج في الشمس مؤكدين أنه في المجاورة ٤٦ بمدينة العاشر من رمضان.


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فيما سادت حالة من الغضب علي رواد مواقع التواصل الإجتماعي عقب انتشار الفيديو مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط الأب، واصفين إياه بـ انعدام الرحمة.


من جانبة فقد أكد محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية أنه وجه فريق التدخل السريع بفحص الفيديو والتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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