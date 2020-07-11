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أخبار العالم

رغم تصنيفها بالأسوأ بسبب كورونا.. 71 دولة حول العالم تفرض الكمامة وبريطانيا ليست منها

السبت 11/يوليه/2020 - 01:20 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
رصد موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ظاهرة غريبة بين ساسة الدولة إذ يظهرون من دون مبالاة لتفشي كورونا ونادرا ما يتم رصد وزراء في مجلس الوزراء بوجوه مغطاة، على الرغم من تصنيف دولتهم كـ أسوأ دولة في أوروبا في إدارة أزمة الجائحة بسبب بلوغ عدد وفيات الفيروس المستجد لأكبر حجم منذ بداية التفشي.

وبمقارنة المسئولين البريطانيين مع نظرائهم حول العالم - كـ أنجيلا ميركل في ألمانيا، و شينزو آبي في اليابان - والذين تم رصدهم وهم يرتدون أغطية الوجه في الأماكن العامة.

ولكن الأمر يختلف في بريطانيا مع رئيس الوزراء حتى أمس الجمعة، حين تم رصد بوريس جونسون وهو يرتدي قناع، في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج. 

وجاء ذلك في اليوم الذي قال فيه إن جميع المتسوقين في إنجلترا قد يضطرون قريبًا إلى ارتداء أغطية الوجه في المتاجر كما فعل جونسون


وفي إنجلترا، من الضروري حاليًا ارتداء أغطية الوجه فقط في وسائل النقل العام وفي المستشفيات، في حين ينصح الناس فقط بارتداء القناع في الأماكن العامة المغلقة الأخرى.

والسؤال الي طرحته هيئة الاذاعة البريطانية في تقرير نشرته على موقع "بي بي سي" .. لماذا لا يرتدي الساسة البريطانيين أغطية الوجه؟ وهل يمكن أن يرى المزيد منهم يرتدون الكمامات قريبا؟

تقول الدكتورة كلوديا باجلياري، عالمة نفس في جامعة أدنبرة متخصصة في الصحة العالمية، إنه لا توجد دراسة علمية تظهر رأي السياسيين، لكنها تقول إنها ربما كانت خطوة متعمدة لتجنب الأقنعة.

وقد يرغب بعض السياسيين في إعطاء الانطباع بأن الفيروس كورونا "لا يشكل تهديدًا كبيرًا". 

ووجد تقرير الجمعية الملكية أن 71 دولة حول العالم تتطلب تغطية الوجه في جميع الأماكن العامة، و15 دولة أخرى في جميع الأماكن العامة الداخلية، والمملكة المتحدة ليست واحدة منهم.


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