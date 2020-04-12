ميرور: بريطانيا أسوأ دولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا

حذر أحد كبار خبراء الدواء في بريطانيا من احتمالية أن تكون المملكة المتحدة واحدة من أسوأ الدول في مواجهة جائحة كورونا، إن لم تكن الأسوأ بالفعل، في أوروبا، وفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية





وقال السير جيريمي فارار، مدير ويلكوم تراست، الذي تساعد منظمته في البحث عن لقاح كوفيد 19، إن الاختبار الأفضل سمح لدول مثل ألمانيا بالمضي قدمًا.





وأكد فارار أن بريطانيا "ستتعلم دروسًا محتومة" من ألمانيا بعد التقدم البطيء الذي حققه وزراء حزب المحافظين في تكثيف الاختبارات ضد كورونا والتي تحولت إلى انتقادات.





وأضاف: من المرجح أن تكون المملكة المتحدة واحدة من أسوأ، إن لم تكن أسوأ، البلدان المتضررة في أوروب'.





يأتي ذلك بعد أن تجاوز عدد الوفيات اليومية في المملكة المتحدة نظيراتها حاليا في إسبانيا وإيطاليا للمرة الأولى، الجمعة الماضي.





وردا على سؤال عما إذا كان يوافق على التوقع بأن بريطانيا يمكن أن تكون واحدة من الدول الأكثر تضررا في أوروبا ، لم يرد وزير الأعمال ألوك شارما على السؤال مباشرة.





وقال "إن الدول المختلفة في مراحل مختلفة من هذه الدورة، ولكن ما رأيناه هو الإجراءات التي أعلنا عن تأثيرها".





وعندما سئل مرة أخرى، قال: "نحن في مسارات مختلفة. ما قمنا به من خلال النصيحة التي قدمناها الآن للناس بالبقاء في المنزل هو بالضبط لأننا نريد تسطيح المنحنى".





وصل جائحة فيروس كورونا الآن إلى معظم أنحاء بريطانيا، حيث أبلغت عشرات السلطات المحلية عن ارتفاع الحالات.





وحتى الآن، شهدت هامبشاير ووسط لندن - بما في ذلك ساوثوارك ولامبث ووستمنستر - أكثر الحالات المسجلة ، حيث يصل عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى عشرات الآلاف.





وتم اختبار أكثر من 269000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع إصدار الحكومة لخطة عمل طارئة للتعامل مع الوباء.





وحذرت من أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة عمال في المملكة المتحدة قد يصاب بالمرض خلال ذروة انتشار الفيروس .