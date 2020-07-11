رئيس وزراء بريطانيا يستعد لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا قريبا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيطلب هذا الأسبوع من العاملين في وظائف مكتبية بدء العودة إلى مكاتبهم للمساعدة في إنقاذ اقتصاد البلاد.





وقالت الصحيفة إن جونسون سيحث أرباب الأعمال على إعادة موظفيهم إلى أماكن العمل إذا كان ذلك آمنا، وذلك في تحديثه لاستراتيجية مكافحة الفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أمس، عن تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 85 في إحصائية يوم الخميس.





وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48 حالة لتصل إلى مستوى 44650.





وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يوليو 22 حالة، وفي 6 يوليو 16 حالة، وفي 7 يوليو 155 حالة، وفي 8 يوليو 126 حالة، وفي 9 يوليو 85.



