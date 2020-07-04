ثاني شخص يحرج بوريس جونسون .. والد رئيس الحكومة البريطاني يخالف تعليمات حظر السفر

برر والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت قراره بالسفر إلى اليونان على الرغم من تعليمات الحكومة في ذلك الوقت بتجنب المواطنين البريطانيين السفر الدولي باستثناء الرحلات الأساسية.









وأكد مسؤولو الحكومة اليونانية الخميس أن ستانلي جونسون وصل، على الأرجح عبر بلغاريا، إلى منطقة بيليون الشمالية، حيث يمتلك منزلا يقضي فيه عطلته.









وبرر والد رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين بأنه في رحلة عمل.









اقرأ ايضا

رحلة في زمن كورونا.. والد بوريس جونسون يتعرض لانتقادات حادة







وقال في تصريحات للصحفيين المحليين نقلتها سكاي نيوز البريطانية في اشارة الى الاجراءات التي اتخذتها "لا أعلم رد فعل الشعب البريطاني .. جئت الى هنا لقضاء وقت هادئ لتنظيم المنزل"









وأضاف "لدي أسبوع واحد فقط لتنظيم كل شيء، لدي تعليمات كاملة حول كيفية جعل المكان خاليًا من كوفيد 19"، مشيرًا إلى أنه يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة في 10 يوليو.









وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد حددت يوم الجمعة استثناءات للسفر الدولي "الضروري للجميع" ، وتشمل هذه القائمة اليونان.









وقال جونسون "إن الصور التي نشرها على حسابه على إنستجرام في الجزء الخارجي من رحلته لم تعرض من اجل التحدي أو أي شيء من هذا القبيل".





وسُئل بوريس جونسون عن رحلة والده يوم الجمعة، وصرح لراديو ال بى سى بقوله "أعتقد أنه يتعين عليك حقا أن تثير ذلك التساؤل في حضوره"



