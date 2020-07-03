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أخبار العالم

رحلة في زمن كورونا.. والد بوريس جونسون يتعرض لانتقادات حادة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوريس جونسون ووالده
بوريس جونسون ووالده
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أحمد محرم
تعرض ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لانتقادات حادة بسبب رحلة قام بها إلى اليونان الأربعاء الماضي، مخالفًا بذلك تعليمات الإغلاق والتباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، برر ستانلي جونسون رحلته إلى اليونان بمتابعة "أعمال ضرورية"، في مقدمتها التأكد من أن عقارًا يملكه في العاصمة أثينا مجهز بوسائل وترتيبات الوقاية من فيروس كورونا.

وتحذر نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى الخارج سوى للضرورات القصوى، وتفرض السلطات البريطانية الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على العائدين من الخارج.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الحكومة البريطانية تجهز قائمة بدول ستقيم "جسرًا جويًا" معها، بحيث يُتاح للبريطانيين السفر إليها والعودة منها دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

وفتحت اليونان حدودها لاستقبال المسافرين من دول معينة، لكنها لن تسمح باستقبال القادمين مباشرة من بريطانيا إلا اعتبارًا من 15 يوليو، وقد توجه ستانلي جونسون إلى بلغاريا أولًا ليتسنى له دخول اليونان حسب القواعد المعمول بها.
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