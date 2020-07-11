الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لمديرية أوقاف إسماعيلية لجهودها في صكوك الأضاحي

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية بعد تمكنها من تحقيق الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، لتحجز بذلك المركز السابع ضمن مديريات الأوقاف الأفضل أداءً فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم مديرية أوقاف الإسماعيلية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الثلاثاء 14/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.









وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عن تحقيق مديرية أوقاف الجيزة الـ 500 صك الثانية من صكوك الأضحية، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1003 صكوك بنهاية اليوم الجمعة، كما حققت مديرية أوقاف الدقهلية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.





وقرر وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم كل من المديريتين صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الاثنين 13 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.



