AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لمديرية أوقاف إسماعيلية لجهودها في صكوك الأضاحي

السبت 11/يوليه/2020 - 03:41 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية بعد تمكنها من تحقيق الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، لتحجز بذلك المركز السابع ضمن مديريات الأوقاف الأفضل أداءً فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف  ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم مديرية أوقاف الإسماعيلية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الثلاثاء 14/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.


وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عن تحقيق مديرية أوقاف الجيزة الـ 500 صك الثانية من صكوك الأضحية، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1003 صكوك بنهاية اليوم الجمعة، كما حققت مديرية أوقاف الدقهلية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم كل من المديريتين صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الاثنين 13 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: مكافأة تشجيعية لأول خمس مديريات تحقق 500 صك بمشروع صكوك الأضاحي

لتحقيق 500 صك أضحية.. الأوقاف تقرر صرف مكافأة 20 ألف جنيه للعاملين بمديرية الغربية

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه

20 ألف جنيه مكافأة لـ أوقاف القاهرة في مشروع صكوك الأضاحي

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

الأوقاف: مديرية الإسكندرية تحصِّل 500 صك و 20 ألف جنيه مكافأة

ترشيحاتنا

نمبر 1.. محمد صلاح ملك الخدع السحرية بـ البريميرليج.. فيديو

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

تفاصيل العثور على جثة طفلة معلقة من رقبتها بمنور عقار فى أوسيم

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

AdvertisementS

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني