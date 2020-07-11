إصابة عاملي محارة سقطا من أعلى سقالة بميت سلسيل

أصيب عاملان باصابات بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية مختلفه اليوم السبت اثر سقوطهم من اعلى سقاله اثناء عملهم بعمارة بميت سلسيل .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل بوصول كلا من محمد محمد عبده 35 عاما عامل محاره ومصاب بكسر بالكاحلين وشقيقه اسماعيل 30 عاما عامل محاره مصاب بكسر فى الفخذ الايسر وكسر فى الزراع الايسر ومقيمان ميت سلسيل ادعاء سقوط من علو .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤالهم اكدوا انهم كانو يعملون فى عماره تحت الانشاء فسقطوا من اعلى السقاله على الارض مما ادى الى حدوث ما بهم من اصابتات ولا يتهمون احد فى التسبب فى ذلك .



