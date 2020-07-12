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محافظات

3 مرشحين للشيوخ بدمياط تقدموا بأوراق ترشحهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:42 م
مجمع محاكم دمياط
مجمع محاكم دمياط
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زينب الزغبي
لليوم التانى على التوالى، استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، مرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط  لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات.


تقدمت اليوم ، نجلاء محمود محمد احمد ،على المقعد الفردي،  رمز السفينة،  وهى تتبع  اتحاد المجالس المحلية، وقامت بتقديم أوراقها للجنة المختصة بدمياط.

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الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ منذ بدء فتح باب الترشيح امس السبت هم 3 مرشحين من ابناء دمياط وهم "المهندس وليد صلاح التمامي ابن مركز الزرقا بمحافظة دمياط ، و أحمد عبد الشافي  البلشي ابن مركز كفر سعد ،  ونجلاء محمود محمد حيث تقدموا  بأوراق ترشحهما لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.


جدير بالذكر ، أن التمامى والبلشي هم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بمحافظة دمياط ، ومن المقرر أن يقوم عدد من مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين بالتقدم بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.
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