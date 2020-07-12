3 مرشحين للشيوخ بدمياط تقدموا بأوراق ترشحهم

لليوم التانى على التوالى، استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط ، مرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات.









تقدمت اليوم ، نجلاء محمود محمد احمد ،على المقعد الفردي، رمز السفينة، وهى تتبع اتحاد المجالس المحلية، وقامت بتقديم أوراقها للجنة المختصة بدمياط.





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الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ منذ بدء فتح باب الترشيح امس السبت هم 3 مرشحين من ابناء دمياط وهم "ا لمهندس وليد صلاح التمامي ابن مركز الزرقا بمحافظة دمياط ، و أحمد عبد الشافي البلشي ابن مركز كفر سعد ، ونجلاء محمود محمد حيث تقدموا بأوراق ترشحهما لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.







