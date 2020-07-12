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تعليم

حصيلة اليوم السادس في الثانوية العامة بالشرقية.. إصابة 10 طلاب بحالات مرضية و3 بمزقون أوراق الإجابة وضبط 2 بهواتف محمولة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:01 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة بالشرقية
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محمد الطحاوي

إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إنتهاء أعمال إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020" في يومها السادس  في مادتي الكيمياء والجغرافيا  لطلاب الشعبين  علمي وأدبي ، حيث تقدم لأداء الإمتحانات  43811  طالبًا وطالبة حضر منهم 43381 طالبا وطالبة ، بنسبة حضور 99 % تم توزيعهم على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


ة تلقي محافظ الشرقية تقريرًا تفصيليًا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن سير إمتحانات اليوم السادس لشهادة الثانوية العامة ، 

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الغرفة تلقت إخطارا بحالات مرضية بين الطلاب والمعلمين..

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اللجنة رقم 1872 بمدرسة طلعت حرب بالعزيزية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية  شهدت حالة  قييء وإسهال للطالبة أ أ ح وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح  لتلقي العلاج اللازم واللجنة رقم 1872  بمدرسة طلعت حرب بالعزيزية  التابعة لإدارة منيا القمح  التعليمية قد شهدت  حالة هبوط حاد للطالبة م م ع  وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح  لتلقي العلاج اللازم.


وشهدت اللجنة رقم 1772 بمدرسة السويدي  للغات  التابعة لإدارة ديرب نجم  التعليمية حالة مرضية للطالبة أ أ م وتم نقلها بالإسعاف إلى مستشفى فيما شهدت اللجنة رقم 1813 بمدرسة أحمد  عرابي ع  التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية حالة مرضية للطالب م أ ع وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى 


وشهدت اللجنة رقم 1875 ف 1  بمدرسة 16 مارس  التابعة لإدارة منيا القمح  التعليمية شهدت حالة ضبط محمول مع الطالب أ ع أ أثناء دخوله الحمام ، تم إثبات الحالة وتحويل الطالب للتحقيق.


ة شهدت اللجنة رقم 1826  بمدرسة  السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة  شرق الزقازيق التعليمية حالة إغماء وفقدان وعي للطالب  أ م ص  تم نقله إلى مستشفى المبره واللجنة رقم 1910   بمدرسة الحسينية  الثانوية بنات  التابعة لإدارة الحسينية التعليمية  شهدت  حالة نفسية للطالبة ن م أ  نقلت على إثرها  إلى المستشفى واللجنة رقم 1774 ف 4  بمدرسة النيل ب التابعة لإدارة ديرب نجم  التعليمية قد شهدت حالة مرضية للطالبة س ج ع  وتم نقلها  للمستشفى لتلقي العلاج.


و شهدت اللجنة رقم 1863 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية حالة مرضية في غرفه العزل للطالبة ن ع أ ، تم النقل للمستشفى واللجنة رقم 1870 بمدرسة الشهيد محمد عادل التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية تم ضبط محمول مغلق  مع الطالبه ج ا م ، وتم عمل محضر إثبات حالة.


وشهدت اللجنة رقم 18185 ف 28 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية حالة مرضية للطالبة ي خ م ، تم النقل بالإسعاف لمستشفى الأحرار واللجنة رقم 18763 بمدرسة الشهيد عبد الفتاح التابعة لإدارة ههيا التعليمية قد  شهدت حالة تورم لليدين للطالبة هـ ي ع ولم تتمكن من آداء الإمتحان وتم تحويلها والكشف عليها واللجنة رقم 1876 بمدرسة الشهداء التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قام الطالب ع ص هـ بشطب جميع الإجابات بكراسة الإجابة ، وتم تحرير محضر بالواقعه.


وفي اللجنة رقم 1895 بمدرسة ع بنات  التابعة لإدارة فاقوس التعليمية  قام الطالب ع أ ع بتمزيق ورقة الإجابة في مادة الجغرافيا وتم تحرير محضر بالواقعة واللجنة رقم 1899 بمدرسة حسام خالد رستم التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قامت الطالبة ر أ ز بتمزيق ورقه الإجابة بمادة الجغرافيا وتم تحرير محضر بالواقعة .


وبالنسبة لحالات العاملين المصابة باللجان ..

فقد شهدت اللجنه رقم 1771  بمدرسة ربيع فلاح  التابعة لإدارة درب نجم  التعليمية ضيق تنفس وحراره للملاحظ أ ر س وتم نقله للمستشفى واللجنه رقم 1776  بمدرسة الثانوية العسكرية  التابعة لإدارة ديرب نجم  التعليمية شهدت حالة مرضية للملاحظ أ أ م وتم نقله للمستشفى.

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