حصيلة اليوم السادس في الثانوية العامة بالشرقية.. إصابة 10 طلاب بحالات مرضية و3 بمزقون أوراق الإجابة وضبط 2 بهواتف محمولة

إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إنتهاء أعمال إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020" في يومها السادس في مادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الشعبين علمي وأدبي ، حيث تقدم لأداء الإمتحانات 43811 طالبًا وطالبة حضر منهم 43381 طالبا وطالبة ، بنسبة حضور 99 % تم توزيعهم على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





ة تلقي محافظ الشرقية تقريرًا تفصيليًا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن سير إمتحانات اليوم السادس لشهادة الثانوية العامة ،

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الغرفة تلقت إخطارا بحالات مرضية بين الطلاب والمعلمين..

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اللجنة رقم 1872 بمدرسة طلعت حرب بالعزيزية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية شهدت حالة قييء وإسهال للطالبة أ أ ح وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح لتلقي العلاج اللازم واللجنة رقم 1872 بمدرسة طلعت حرب بالعزيزية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قد شهدت حالة هبوط حاد للطالبة م م ع وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح لتلقي العلاج اللازم.





وشهدت اللجنة رقم 1772 بمدرسة السويدي للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية حالة مرضية للطالبة أ أ م وتم نقلها بالإسعاف إلى مستشفى فيما شهدت اللجنة رقم 1813 بمدرسة أحمد عرابي ع التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية حالة مرضية للطالب م أ ع وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى





وشهدت اللجنة رقم 1875 ف 1 بمدرسة 16 مارس التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية شهدت حالة ضبط محمول مع الطالب أ ع أ أثناء دخوله الحمام ، تم إثبات الحالة وتحويل الطالب للتحقيق.





ة شهدت اللجنة رقم 1826 بمدرسة السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية حالة إغماء وفقدان وعي للطالب أ م ص تم نقله إلى مستشفى المبره واللجنة رقم 1910 بمدرسة الحسينية الثانوية بنات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية شهدت حالة نفسية للطالبة ن م أ نقلت على إثرها إلى المستشفى واللجنة رقم 1774 ف 4 بمدرسة النيل ب التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية قد شهدت حالة مرضية للطالبة س ج ع وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.





و شهدت اللجنة رقم 1863 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية حالة مرضية في غرفه العزل للطالبة ن ع أ ، تم النقل للمستشفى واللجنة رقم 1870 بمدرسة الشهيد محمد عادل التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية تم ضبط محمول مغلق مع الطالبه ج ا م ، وتم عمل محضر إثبات حالة.





وشهدت اللجنة رقم 18185 ف 28 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية حالة مرضية للطالبة ي خ م ، تم النقل بالإسعاف لمستشفى الأحرار واللجنة رقم 18763 بمدرسة الشهيد عبد الفتاح التابعة لإدارة ههيا التعليمية قد شهدت حالة تورم لليدين للطالبة هـ ي ع ولم تتمكن من آداء الإمتحان وتم تحويلها والكشف عليها واللجنة رقم 1876 بمدرسة الشهداء التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قام الطالب ع ص هـ بشطب جميع الإجابات بكراسة الإجابة ، وتم تحرير محضر بالواقعه.





وفي اللجنة رقم 1895 بمدرسة ع بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قام الطالب ع أ ع بتمزيق ورقة الإجابة في مادة الجغرافيا وتم تحرير محضر بالواقعة واللجنة رقم 1899 بمدرسة حسام خالد رستم التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قامت الطالبة ر أ ز بتمزيق ورقه الإجابة بمادة الجغرافيا وتم تحرير محضر بالواقعة .





وبالنسبة لحالات العاملين المصابة باللجان ..

فقد شهدت اللجنه رقم 1771 بمدرسة ربيع فلاح التابعة لإدارة درب نجم التعليمية ضيق تنفس وحراره للملاحظ أ ر س وتم نقله للمستشفى واللجنه رقم 1776 بمدرسة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية شهدت حالة مرضية للملاحظ أ أ م وتم نقله للمستشفى.