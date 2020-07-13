إزاى تخلى تركيزك فى العمل أحسن

يعانى البعض من عدم القدرة على التركيز فى العمل بشكل كاف أو عدم التمكن من أداء المهام المطلوبة بسبب بعض المشاكل المرتبطة بالعقل وطريقة التفكير وإدارة الوقت.





وعرض موقع "بولد سكاى" بعض النصائح التى تساعد فى السيطرة على الكثير من مشاكل العمل المرتبطة بـ التركيز والوقت.





- القيام بالمهام في وقت واحد والتركيز عليها وإعطائها 100٪.

- التركيز على نمط التنفس والتأمل

- ممارسة الرياضة تحسن التركيز

- الابتعاد نهائيا عن إدمان الإنترنت

- معرفة الاشياء التى تشتت الانتباه واخبار العقل بها وسيلغيها نهائيا

-السيطرة الكاملة على الحياة وعدم ترك أى أمر يصرفك عن أهدافك واتباع نظام حياة صحى ومتكامل.





