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توك شو

بعد حريق طريق الإسماعيلية.. إزاي تتعامل مع فرد اشتعلت فيه النيران لحين وصول الإسعاف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:33 م
حريق طريق الإسماعيلية
حريق طريق الإسماعيلية
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هاني حسين
قالت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن أحد المصابين في حريق طريق مصر الإسماعيلية نسبته 100%.

وأضافت هبة السويدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "يجب إبعاد من اشتعلت النيران فيه عن مكان النيران".

وتابعت هبة السويدي "يجب أن يتم دحرجة المشتعلة فيه النار على الأرض، ولا يتم رش مياه عليه لأن المياه تضر الحروق".

وأكملت هبة السويدي "يتم وضع الفرد المشتعل فيه النيران في مكان جيد التهوية كي يستطيع أن يستنشق الأكسجين، ويتم إعطاء سوائل إلى الفرد المحترق كي لا يموت من الجفاف".

وتابعت هبة السويدي "لابد من توعية المواطنين من مخاطر الحروق وكيفية التعامل معها"، مضيفة "من يصاب بنسبة حروق تصل إلى 30% تكون حالته خطرة ومن يصاب بدرجة حرارة 100% تكون حالته في غاية الخطورة".

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