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بين الناس

أهالى قرية ميت السودان فى الدقهلية يشكون من تراكم القمامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد مصطفى عبد الهادى محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة .

ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم القمامة فى قرية ميت السودان مركز دكرنس بالدقهلية وانتشار الرائحة الكريهة، وتراكم المخلفات حول الترعة مما تسبب فى انتشار الحشرات والخوف من لعدوى.

التواصل مع القارئ 01060565698
أقراء ايضا : 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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