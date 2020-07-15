أهالى قرية ميت السودان فى الدقهلية يشكون من تراكم القمامة

شكا المواطن محمد مصطفى عبد الهادى محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة .





ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم القمامة فى قرية ميت السودان مركز دكرنس بالدقهلية وانتشار الرائحة الكريهة، وتراكم المخلفات حول الترعة مما تسبب فى انتشار الحشرات والخوف من لعدوى.





التواصل مع القارئ 01060565698

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



