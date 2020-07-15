قلبت الموازين.. دراسة: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى الرحم ويصيب الأجنة

أوضح الأطباء منذ بداية جائحة كورونا، أن الفيروس لا ينتقل للأطفال أثناء الحمل، ولكن صحيفة بريطانية، نشرت دراسة جديدة عن كورونا قلبت الموازين.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الاطباء نشروا دراسة جديدة تفيد بأن فيروس كورونا قد ينتقل للرحم ويصيب الأجنة في بطن الأم قبل الولادة .





وولدت طفلة في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مصابة بفيروس كورونا ونقلت إلى العزل الطبي بعد الولادة مباشرة بسبب إصابتها بالفيروس التاجي .





وأكد الأطباء أن الدراسة الجديدة تؤكد انتقال فيروس كورونا عن طريق الرحم لدى الأمهات الحوامل؛ مما يبرهن تلك النظرية الجديدة التي تفيد بأنه قد يولد الأطفال حاملين للفيروس.