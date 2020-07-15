AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قلبت الموازين.. دراسة: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى الرحم ويصيب الأجنة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أوضح الأطباء منذ بداية جائحة كورونا، أن الفيروس لا ينتقل للأطفال أثناء الحمل، ولكن صحيفة بريطانية، نشرت دراسة جديدة عن كورونا قلبت الموازين. 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الاطباء نشروا دراسة جديدة تفيد بأن فيروس كورونا قد ينتقل للرحم ويصيب الأجنة في بطن الأم قبل الولادة . 

وولدت طفلة في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مصابة بفيروس كورونا ونقلت إلى العزل الطبي بعد الولادة مباشرة بسبب إصابتها بالفيروس التاجي . 

وأكد الأطباء أن الدراسة الجديدة تؤكد انتقال فيروس كورونا عن طريق الرحم لدى الأمهات الحوامل؛ مما يبرهن تلك النظرية الجديدة التي تفيد بأنه قد يولد الأطفال حاملين للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يقلل من خطر الولادة المبكرة

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

تعرف على مضاعفاته.. كيف ينتقل فيروس كورونا من الأم للجنين؟

تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل يعرض الأجنة لهذه الأمراض

عوامل تزيد من فرص إصابة الحامل بفيروس كورونا

ولدت مصابة.. رضيعة حديثة الولادة تؤكد إمكانية انتقال عدوى كورونا عبر الرحم

ترشيحاتنا

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

كينج السكة الحديد .. جرار "هينشل" شبح ألماني على القضبان المصرية

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد