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اقتصاد

هل تتراجع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟.. اقتصادي يجيب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
توقع سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة في البورصات العالمية بعد هدوء انتشار فيروس كورونا .

وقال سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المضاربات الواسعة من قبل الصناديق وكبار المضاربين في البورصات العالمية  أدى إلى  وصول الذهب إلى 1800 دولار كما حدث في الأزمات السابقة باعتباره ملاذا آمنا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الطلب على الذهب يزداد بشكل مباشر وكبير  في أوقات الأزمات مع التخارج من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الكلي والأجواء في الأزمات الكبيرة إلى الذهب والسندات.
 
ولفت إلى أن الذهب تخطى  حاجز 1830 دولارا مما أثر علي سعر الذهب في مصر الذي سجل قرابة 800 جنيه لعيار 21 في الصاغة دون سعر الدمغة والضريبة والمصنعية.

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال  تعاملات اليوم الأربعاء  15-7-2020،   لليوم الثالث على التوالي  لدي محالات الصاغة، وبلغ  سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة  نحو 800 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة ؛ استقرارا لدي محلات الصاغة ليصل لـ 914  جنيها منذ أمس.

ولم  يتغير سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو إذ وصل لـ 686 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لـ  533  جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه وأوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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