هل تتراجع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟.. اقتصادي يجيب

توقع سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة في البورصات العالمية بعد هدوء انتشار فيروس كورونا .





وقال سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المضاربات الواسعة من قبل الصناديق وكبار المضاربين في البورصات العالمية أدى إلى وصول الذهب إلى 1800 دولار كما حدث في الأزمات السابقة باعتباره ملاذا آمنا.





وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الطلب على الذهب يزداد بشكل مباشر وكبير في أوقات الأزمات مع التخارج من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الكلي والأجواء في الأزمات الكبيرة إلى الذهب والسندات.

ولفت إلى أن الذهب تخطى حاجز 1830 دولارا مما أثر علي سعر الذهب في مصر الذي سجل قرابة 800 جنيه لعيار 21 في الصاغة دون سعر الدمغة والضريبة والمصنعية.



