ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمعدل طفيف للغاية، إذ بلغ متوسط زيادته جنيها واحدا عما كانت عليه الأسعار أمس لدي محالات الصاغة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو800 جنيه، مقابل 799 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.
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سعر الذهب مستقر بختام تعاملات اليوم الأحد
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 914 جنيه مقابل913 أمس .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 686 جنيه مقابل685 جنيها أمس .
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 533 جميخ مقابل532 جنيها أمس
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.