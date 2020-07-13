AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:29 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
Advertisements
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمعدل طفيف للغاية، إذ بلغ متوسط زيادته جنيها واحدا عما كانت عليه الأسعار أمس لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو800 جنيه، مقابل 799 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.

اقرأ أيضا:

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 914 جنيه مقابل913  أمس .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 686 جنيه مقابل685 جنيها أمس .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 533 جميخ مقابل532 جنيها أمس
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع 2 جنيه في ختام تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

انخفاض في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

تباين بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2020

ترشيحاتنا

تجاوزات فاقت الحدود.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك لوزير الرياضة

غني بـ 10 فيتامينات .. إليك الخليط البرتقالي لتقوية المناعة

قناة ليبية: تعديل وزاري في حكومة الوفاق.. اعرف التفاصيل

بشرى للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

AdvertisementS

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها