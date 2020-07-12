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اقتصاد

سعر الذهب مستقر بختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:33 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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علياء فوزى
ننشر أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث لموقع gold price today.


أسعار الذهب اليوم فى مصر:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين 911 و 913 جنيها فى خلال تعاملات اليوم.


سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا بين 797 إلى 799 جنيها.


تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 683 و 685 جنيها للجرام.

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وسجل سعر الجنيه الذهب يسجل 6392 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب 28.399 ألف جنيه للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



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