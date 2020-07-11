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اقتصاد

جنيه واحد .. تراجع في أسعار الذهب اليوم

السبت 11/يوليه/2020 - 05:47 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
سجلت اسعار الذهب في مصر  بنهاية تعاملات اليوم السبت؛ تراجعا طفيفا بمقدار جنيه واحد بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو 799 جنيها كأعلي سعر مقابل800 جنيه أمس .

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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 913 جنيها بعد أن كان914 جنيها  أمس بتراجع بلغ جنيها واحدا.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 685 جنيها بنهاية تعاملات اليوم مقابل686 جنيها أمس. 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة بمحالات الصاغة اليوم نحو 533  جنيها بدون أي تغير منذ الأمس.

في حين وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6392 جنيه و أوقية الذهب بـ 28.4 ألف جنيه  و كيلو الذهب بـ913.143 ألف جنيه.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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