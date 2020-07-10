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اقتصاد

عيار 21 بـ 799 جنيها.. أسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:03 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب فى مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 10-7-2020 .

سجل سعر الذهب لـــ الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا 799 جنيهًا، بعد ان سجل 800 جنيه  صباح اليوم، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الذهب يكسر نقطه دعمه عند 1800 دولار للأوقية ليصل الي 1797 دولارا، و بالتالي من المتوقع تراجع السعر عن 800 جنيه للجرام عيار 21 مع بدايه فتح الأسواق في مصر . 


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واضاف واصف، أن الذهب لايزال الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الاقتصاية الراهنة مع انتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاث الأكثر كثافة سكانية كاليفورنيا وتكساس و فلوريدا.

 
وأشار، إلى أنه فى  ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر  2020 مما يؤدي الي التشكك في استمرار السياسات النقدية الأمريكية الحالية.

ويقدم "صدى البلد" خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

عيار 18 : 684.85 جنيه 

عيار 21 : 799 جنيها 

عيار 24 : 913.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6392 جنيها 

السعر العالمي : 1797 دولارا 
 
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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