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اقتصاد

بقيمة جنيه واحد.. انخفاض طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
سجلت   أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-7-2020 بقيمة جنيها واحدا ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 799 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 800 جنيه، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

 قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الذهب يكسر نقطة دعمه عند ١٨٠٠ ليصل الي ١٧٩٧ و بالتالي من المتوقع انكسار السعر عن ال٨٠٠ جنيه لعيار ٢١ مع بدايه فتح الأسواق في مصر . 

وأضاف أنه  ما زال الذهب هو الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانيه كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا
 
ولفت إلى أنه فى  ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكيه القادمه في شهر نوفمبر  مما يؤدي الي التشكك في استمرار السياسات النقديه الأمريكيه

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

عيار 18 : 684.85جنيه 

عيار 21 : 799جنيه 

عيار 24 : 913.10 جنيه


الجنيه الذهب : 6392 جنيه 

السعر العالمي : 1797دولار 

 
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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