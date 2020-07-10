بقيمة جنيه واحد.. انخفاض طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الذهب يكسر نقطة دعمه عند ١٨٠٠ ليصل الي ١٧٩٧ و بالتالي من المتوقع انكسار السعر عن ال٨٠٠ جنيه لعيار ٢١ مع بدايه فتح الأسواق في مصر .





وأضاف أنه ما زال الذهب هو الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانيه كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا

ولفت إلى أنه فى ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكيه القادمه في شهر نوفمبر مما يؤدي الي التشكك في استمرار السياسات النقديه الأمريكيه



