بعد تحقيق أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2011.. أسعار الذهب تواصل أداءها القوي عالميًا

واصلت أسعار الذهب العالمية أداءها القوي حيث تخطت مستوى الـ1820 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تجاوز إجمالي إصابات "كورونا" مستوى 12 مليونا حول العالم.





واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1820.40 دولار للأوقية، بعدما سجلت الأربعاء أعلى إغلاق منذ سبتمبر عام 2011 عند 1820.60 دولار للأوقية.





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وعلى الجانب الآخر، جاء سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1808.94 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.06% إلى 96.49 نقطة.





وحتى الآن، سجلت الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات يتجاوز حاجز الـ130 ألفًا، الأمر الذي يثير مخاوف المتعاملين في الأسواق بشأن فرص الاقتصاد الأكبر في العالم في التعافي من تداعيات الجائحة الاقتصادية والصحية.



