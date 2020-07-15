شوبير: رمضان صبحي سيصبح الأغلى في تاريخ الأهلي





وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي".





وتابع: "ما تردد عن وجود عروض من بيراميدز أو الزمالك غير صحيح".





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وأضاف شوبير: "هناك عروض أوروبية، لكنها لا تليق بإمكانات رمضان صبحي، جاءت من أندية إيطالية وألمانية صغيرة، بينما تلقى عرضا من ناد كبير في الدوري التركي ورفضه".







وأشار شوبير في تصريحاته، إلى أن موقف رمضان النهائي سيتحدد خلال 10 أو 15 يوما، موضحًا أن ما تردد عن طلب هيدرسفيلد وهو الحصول على 7 ملايين إسترليني غير صحيح، ومن المنتظر أن يضم الأهلي "رمضونا" مقابل 3 ملايين أو 3 ملايين و600 ألف إسترليني.



وأختتم، أن في حال استمرار رمضان صبحي مع الأهلي، سيكون ذلك بشكل نهائي لمدة 5 مواسم، وسيحصل اللاعب على أعلى عقد في تاريخ النادي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى الأهلي، سيكون أغلى عقد في تاريخ النادي، بعد ضمه بشكل نهائي.