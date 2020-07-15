معاونا محافظ كفر الشيخ يكشفان عن خططهم التنموية للمحافظة.. فيديو





قال إسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ، إن تكليفاته تختص ب شئون التسويق ومتابعة المشروعات القومية الخاصة بالمحافظة .





وأضاف معاون محافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مهامه تختص أيضأ بفتح مجالات عمل للشباب ووضع خريطة استثمارية ، ومتابعة الفعاليات السياحية .





وأشارت هيام الطباخ ، معاون محافظ كفر الشيخ ، إن تكليفاتها من جانب محافظ كفر الشيخ فيما يختص ب ملف التنمية .





ولفتت معاون محافظ كفر الشيخ ، لاتفاقها مع محافظ كفر الشيخ لوضع رؤية جديدة بعمل رؤية تنمية غير مسبوقة .





وتابعت هيام الطباخ ، أن الملفات التى ستكلف بها وستكون ملف التعاون الدولى والمنظمات الدولية طريقة استثمارها بالإضافة لملف الهجرة الغير شرعية .



