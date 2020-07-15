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معاونا محافظ كفر الشيخ يكشفان عن خططهم التنموية للمحافظة.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:54 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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شيرين عادل

قال إسلام طه ، معاون  محافظ كفر الشيخ  ، إن تكليفاته تختص ب شئون التسويق ومتابعة المشروعات القومية الخاصة بالمحافظة .

وأضاف  معاون  محافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات  ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز  ،  أن مهامه تختص أيضأ بفتح مجالات عمل للشباب ووضع خريطة استثمارية  ، ومتابعة الفعاليات السياحية .

وأشارت  هيام الطباخ ، معاون محافظ كفر الشيخ ،  إن تكليفاتها  من جانب محافظ كفر الشيخ فيما يختص ب ملف التنمية .    

ولفتت   معاون  محافظ كفر الشيخ ، لاتفاقها مع محافظ كفر الشيخ لوضع رؤية جديدة بعمل رؤية تنمية غير مسبوقة . 

وتابعت  هيام الطباخ ، أن الملفات التى ستكلف بها وستكون ملف التعاون الدولى والمنظمات الدولية طريقة استثمارها  بالإضافة لملف الهجرة الغير شرعية . 

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