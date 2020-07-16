حجز إداري.. نواب: عقوبات على الجراجات غير المستغلة وفقا للقانون.. مطالب بإنشاء جراجات أسفل العمارات.. ونائب: توفر على الدولة 8 مليارات جنيه

وأضاف أنه فيما يتعلق بنوع ملكية الجراجات، فإنه مخالف للدستور، لأن الدستور أكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمكن نزعها إلا للمصلحة العامة فقط.





في السياق ذاته، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن هناك تأخرًا في ملف الجراجات بشكل كبير، وهذا تسبب في زحام شديد وزيادة معدلات التلوث، مؤكدًا ضرورة تحرك الدولة لعمل جراجات أسفل الأرض.



وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عمل جراجات أسفل الأرض سوف يؤدي إلى تقليل معدلات الزحام التي تعاني منها الدولة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون هناك تعامل من نوع آخر من جانب الدولة في ما يتعلق بمسألة الجراجات.



