التنمية المحلية: الدولة ستواجه الجراجات المغلقة بكل حسم.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الدولة ستعمل على مواجهة ظاهرة " الجراجات " المغلقة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الجميع يلاحظ أن شوارع مصر تحولت لـ جراجات.





ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن أصحاب العقارات يستغلون الجراج فى أى شئ وسيتم اتخاذ اجراء ضدهم، و الجميع يلاحظ تواجد السيارات فى الشوارع صف ثاني وثالث.





وأشار مساعد وزير التنمية المحلية ، إلى أن المواطن الذى يحصل على وحدة سكنية فى أى عقار يحق له أن يضع سيارته فى جراج العمارة مقابل مبلغ مالى.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات اليوم بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالعقارات التى بها جراجات



