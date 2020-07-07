التنمية المحلية: محاسبة من يستخدم الجراجات في أي غرض غير ركن السيارات

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك قرارا بـ منع البناء لمدة 6 أشهر في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية.





وأضاف خالد قاسم في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة "، :" يستثنى من قرار منع البناء المشروعات الحكومية والقومية".





وتابع خالد قاسم : " عدم تواجد جراج أسفل العمارات أدى إلى تحول الشارع إلى جراج كبير، ولكننا نعمل على إعادة النسق الحضاري في التنسيق العمراني".





وأكمل خالد قاسم: "محاسبة من حول الجراجات إلى محلات تجارية أو استخدامها في أي غرض إلا ركن السيارات".





ولفت خالد قاسم:" من يرغب في التصالح في مخالفات البناء يتقدم بطلب ويدفع جدية التصالح".



