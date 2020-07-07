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التنمية المحلية: محاسبة من يستخدم الجراجات في أي غرض غير ركن السيارات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:38 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم  مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة،  إن هناك قرارا بـ منع البناء لمدة 6 أشهر في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

وأضاف خالد قاسم  في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة "، :"  يستثنى من قرار منع البناء المشروعات الحكومية والقومية".

وتابع خالد قاسم : " عدم تواجد جراج أسفل العمارات أدى إلى تحول الشارع إلى جراج كبير، ولكننا نعمل على إعادة النسق الحضاري في التنسيق العمراني".

وأكمل خالد قاسم: "محاسبة من حول الجراجات إلى محلات تجارية أو استخدامها في أي غرض إلا ركن السيارات".

ولفت خالد قاسم:"   من يرغب في التصالح في مخالفات البناء يتقدم بطلب ويدفع  جدية التصالح".

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