قبل ما تدبح.. اعرف الحكم السامية للأضحية في الإسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية شرعت لحكم سامية، ومنها أن الأضحية شكر لله تعالى على نعمتي الحياة والمال.









وأضاف مركز الأزهر، في تقرير له، أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شرعت تقربا إلى الله واستجابة لأمره، كما أن الأضحية فيها توسعة على النفس والأهل والمساكين وصلة للرحم وإكرام للضيف وتودد للجار وصدقة للفقير وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد، كما أن فيها إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله بذبح الفداء عن ولده إسماعيل، في يوم النحر.









وأشار المركز إلى أن الأضحية دليل على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عزوجل وشاهد على صدق إيمان العبد بالله وسرعة امتثاله لما يحبه ويرضاه.









وأوضح أن الأضحية شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبر إبراهيم وإسماعيل وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله دافعا إلى إحسان الظن بالله وأن المحنة تولد من رحم المنحة وأن الصبر سبب العطاء ورفع البلاء.