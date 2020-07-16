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أخبار العالم

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، مساء أمس الأربعاء، أن الوفد الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن يمثل كل القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.

وقال "المصباحي"، في تصريحات عبر شبكة "سكاي نيوز"، إن "قبائل ليبيا تدعم بقوة الموقف المصري في مواجهة الأطماع التركية، ونحن في حاجة إلى دعم القوات المسلحة المصرية؛ لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية".

وأكد أن الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق، قائلًا "أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل"، مؤكدًا أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع: "نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي".

وشدد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة وحدة الموقف العربي بشأن ليبيا.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، مبروك أبو عميد، إن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة تزور مصر لتنسيق المواقف والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة.
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