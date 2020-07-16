بصحبة ابنته كنز.. محمد رمضان يعلن طرح أغنية تيك توك بميدان التايمز

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن عرض أغنيته الجديدة "تيك توك" فى ميدان التايمز.

وقال محمد رمضان فى الفيديو الذى ظهرت فيه ابنته "كنز"، " أعلن عن عرض أغنية "تيك توك" على شاشة "جودزيلا" في ميدان التايمز الساعة 8 مساء بتوقيت نيويورك".





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كان أعلن محمد رمضان موعد طرح الكليب الجديد اليوم، مؤكدا أن هذا العمل يختلف تماما عن الأعمال السابقة.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته احمد زاهر وروجينا وتأليف واخراج محمد سامى.