AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يكشف طبيعة العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عقب عودته للتدريبات

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
فايلر - صالح جمعه
فايلر - صالح جمعه
Advertisements
عبدالله هشام
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طبيعة العلاقة بين المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، وصالح جمعة، لاعب الفريق الأول، خلال تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى المصري.


وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه المذاع عبر أثير إذاعة "أون سبورت اف ام"، إن العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عادية جدا ولا يظهر أي شعور تجاه اللاعب ويتم معاملته مثل باقي اللاعبين.


وأضاف: "فايلر يمتلك شخصية قوية ولا يظهر أي شعور اتجاه اللاعبين لذلك الجميع يهابه وينفذون التعليمات فقط".
 

وكان صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، حصل على فرصة جديدة من النادي الأهلي لإثبات قدراته والحصول على مركز بالتشكيل الأساسي للفريق والالتزام بالتدريبات والتعليمات.


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. استعدادات صالح جمعة لانطلاق الدوري المصري

شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

أحمد السعدني لـ صالح جمعة : الوحيد اللي طلع من كورونا بمصلحة

عمرو السولية ولاعبو الأهلي يصفقون لـ صالح جمعة خلال مران الفريق.. شاهد

بعد عودته للتدريبات.. ماذا قدم صالح جمعة مع الأهلي ليستمر في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

من داخل المسبح.. نيكول سابا تشعل إنستجرام بصورة مع زوجها

رحلة إنقاذ بطة.. عاشت 3 أشهر بسهم في الرأس

تعرضت للضرب والخيانة.. الجمهور يطارد روان بن حسين بعد طلاقها

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

AdvertisementS

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

شكرا أخويا الصغير.. خالد الغندور يرد على سخرية شيكابالا منه

شوبير يكشف طبيعة العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عقب عودته للتدريبات

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة أمام إيفرتون لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور