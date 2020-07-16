شوبير يكشف طبيعة العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عقب عودته للتدريبات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طبيعة العلاقة بين المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، وصالح جمعة، لاعب الفريق الأول، خلال تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى المصري.









وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه المذاع عبر أثير إذاعة "أون سبورت اف ام"، إن العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عادية جدا ولا يظهر أي شعور تجاه اللاعب ويتم معاملته مثل باقي اللاعبين.









وأضاف: "فايلر يمتلك شخصية قوية ولا يظهر أي شعور اتجاه اللاعبين لذلك الجميع يهابه وينفذون التعليمات فقط".





وكان صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، حصل على فرصة جديدة من النادي الأهلي لإثبات قدراته والحصول على مركز بالتشكيل الأساسي للفريق والالتزام بالتدريبات والتعليمات.











جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

