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السيسي: مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات للوقوف خلف الشعب الليبي| فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:24 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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قال الرئيس عبد الفتاح  السيسى ، انه اذا طلبت السيادة الليبية والسلطة التشريعية من الجيش المصرى التدخل اذا اقتضى الامر فإن اشقاءكم فى مصر على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف خلف الشعب الليبي ومساندته.


وأضاف الرئيس السيسى ، من خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الأهداف لن تتحقق دون التكاتف الكامل مع القبائل الليبية التى لها دور مهم يشمل تحقيق التماسك بين القوى الليبية والتصدي لمخططات التلاعب المختلفة ورفض انتشار الميليشيات.


واشار الى ان القوات المصرية عندما تدخل ليبيا سيكون شيوخ  القبائل الليبية على رأسها بالعلم الليبى ، لافتا الى ان مصر عازمة على الدعم الكامل لـ ليبيا .

وتابع ان مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة فى ليبيا ،مشيرا إلى أننا نتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصون على عدم التدخل في الشأن الليبي، مشددا على أننا لا نريد إلا استقرار ووحدة الدولة الليبية، والشعب الليبي وحده من يقرر مصير بلاده إذا خلصت النوايا. 


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