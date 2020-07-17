كيف أصيب النبي بالسحر وهو معصوم؟.. أزهري وضح الإجابة.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يسأل صاحبه "كيف ان النبي سحر وثبت ذلك في صحيحي البخاري ومسلم وكيف نفهم ذلك بالرغم من أن النبي معصوم؟.





وأجاب الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السحر إنما هو مرض كبقية الأمراض، منوها أنه كما يصاب البشر بالأمراض، فكذلك أصيب الأنبياء ببعض الأمراض وصبروا على ذلك مثل سيدنا أيوب والنبي.





وأشار إلى أن السحر نوع من أنواع التخيل، ويقول القرآن لما واجه سيدنا موسى "قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ"، كما قال الله تعالى "قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ".





وأوضح، أنه ثبت أن النبي أصيب بالسحر، ولكنه لم يؤثر بشكل كبير على النبي فالأهم أنه لم يؤثر على عقل النبي ولا على دعوته.





وأكد سلامة، أن السحر إنما هو مرض من الأمراض ودليل على أن النبي بشر يعرض عليه ما يعرض على البشر ولكنه معصوم من الخطأ وأن الله يحفظه ومن حفظ الله له أن يختبرنا بالإختبارات والإبتلاءات التي حدثت للأنبياء، ولولا أن النبي حدث معه ذلك لما عرفنا السحر ولا علاجه.



